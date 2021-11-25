Скорая Ветеринарная Помощь 8 (800) 511-57-08

Мы оказываем реанимационную помощь животным, проводим обследование и несложные манипуляции на дому. В остальных случаях предоставляем услугу госпитализации в клинику, для дальнейшего лечения!
Помните! Соглашаясь на проведение хирургических манипуляций на дому, Вы рискуете жизнью своего питомца! Не доверяйте обещаниям «специалистов»: что все будет хорошо, вы потом ничего не сможете доказать.
Вероятность осложнений в процессе операции и после нее крайне высока.

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Добро пожаловать в «Беркин Хофф»

«Беркин Хофф»

это ветеринарный многопрофильный центр, который включает в себя сеть современных клиник с круглосуточным стационаром и выездной службой специалистов на дом, ветеринарную аптеку с широким спектром лекарственных препаратов, а так же интернет-зоомагазин с максимальной линейкой зоотоваров: кормов для домашних питомцев и большим выбором современных аксессуаров.
Мы стремимся обеспечивать высокий уровень профессиональной ветеринарной помощи, повышать качество лечения животных и развивать культуру ответственного отношения к ним.

Признаки у вашего питомца, при которых необходимо срочно отправляться к ветеринару.

Наши ключевые характеристики

Круглосуточно на связи: операторы контакт-центра в любое время ответят на Ваши вопросы и запишут вас на приём к докторам.
Обращайтесь к нам по телефону, через форму обратной связи на сайте и в мобильном приложении  WhatsApp.
В стационаре вы имеете возможность понаблюдать за своим питомцем в режиме реального времени через персональный доступ веб-камеры.
Мы заботимся о Вашем времени, поэтому разработали комплексные программы диагностики в соответствии с современными рекомендациями.

Многопрофильность

  • Специалисты с богатейшим опытом и экспертизой, заботливый медицинский персонал.
  • В клинике более 10-ти ветеринарных направлений, круглосуточный стационар и современная диагностика.
  • Амбулаторная помощь, лечение в условиях стационара и все этапы реабилитации.
  • Высококачественная сертифицированная лаборатория для выполнения исследований в круглосуточном режиме.
  • Современное оснащение.

    • Экспертность

  • Работа врачей с использованием высокотехнологичного оборудования мировых производителей.
  • Организация консультаций с лучшими экспертами по ветеринарии в случае необходимости
  • Проведение междисциплинарных ветеринарных консилиумов.

    • Этичность

  • Клиники Беркин ХОФФ поддерживают некоммерческие организации помощи бездомным животным.
  • Индивидуальный подход к каждому питомцу – в основе стандартов нашего сервиса.
  • Мы требовательны к персоналу и несем ответственность за каждое решение.

    • Наши пациенты

    Отзывы

    4.5/5

    3285 reviews on Zocdoc >

    “Спасибо, что в экстренных случаях у меня есть возможность рядом с домом обратиться к ветеринару. Мы обращались с разными проблемами и всегда нам помогали. "
    Валентина
    Валентина
    “Возникла ситуация, когда подъехать за Котюсей в клинику не было возможности и очень удобно по видеосвязи посмотреть как там она после операции, советую!”
    Анжела
    Анжела
    “Консультации с ветеринаром по удаленке пришлось как нельзя кстати в наше непростое время. Спасибо Вам огромное!”
    Ольга
    Ольга

    Современность