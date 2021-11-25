Мы оказываем реанимационную помощь животным, проводим обследование и несложные манипуляции на дому. В остальных случаях предоставляем услугу госпитализации в клинику, для дальнейшего лечения!
Помните! Соглашаясь на проведение хирургических манипуляций на дому, Вы рискуете жизнью своего питомца! Не доверяйте обещаниям «специалистов»: что все будет хорошо, вы потом ничего не сможете доказать.
Вероятность осложнений в процессе операции и после нее крайне высока.
Добро пожаловать в «Беркин Хофф»
«Беркин Хофф»
это ветеринарный многопрофильный центр, который включает в себя сеть современных клиник с круглосуточным стационаром и выездной службой специалистов на дом, ветеринарную аптеку с широким спектром лекарственных препаратов, а так же интернет-зоомагазин с максимальной линейкой зоотоваров: кормов для домашних питомцев и большим выбором современных аксессуаров.
Мы стремимся обеспечивать высокий уровень профессиональной ветеринарной помощи, повышать качество лечения животных и развивать культуру ответственного отношения к ним.
Признаки у вашего питомца, при которых необходимо срочно отправляться к ветеринару.
Если конечности питомца непроизвольно дергаются, он теряет сознание и способность передвигаться, причину приступа выяснит терапевт, кардиолог или невролог
Наши ключевые характеристики
Круглосуточно на связи: операторы контакт-центра в любое время ответят на Ваши вопросы и запишут вас на приём к докторам.
Обращайтесь к нам по телефону, через форму обратной связи на сайте и в мобильном приложении WhatsApp.
В стационаре вы имеете возможность понаблюдать за своим питомцем в режиме реального времени через персональный доступ веб-камеры.
Мы заботимся о Вашем времени, поэтому разработали комплексные программы диагностики в соответствии с современными рекомендациями.
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