«Беркин Хофф»

Продолжительная рвота

Если питомца тошнит несколько часов подряд, запишите его на прием к терапевту

Надутый живот

Когда живот надут, как шарик, и животное не дает к нему прикоснуться, покажите его терапевту или хирургу

Тяжело сглатывает

Проблемы с глотанием, вытянутая шея, неконтролируемо текущая слюна — знак того, что питомца должен осмотреть терапевт или хирург

Цвет кала или мочи изменился

Если выделения поменяли цвет, стали черными или красными. Если моча — коричневая, запишите животное на прием к терапевту

Диарея

Если питомец страдает диареей — это повод обратиться к терапевту

Нет стула

Если у питомца более суток нет стула — это повод обратиться к терапевту

Нет мочеиспускания

Если у питомца более 12 часов нет мочеиспускания – это повод обратиться к терапевту

Отказ от еды

Если животное более суток отказывается от еды и воды, обратитесь за консультацией к его терапевту

Кашель

Чтобы выяснить, почему питомец стал кашлять, запишитесь на прием к терапевту

Одышка